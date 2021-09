«Vergonhoso!»: Óquei de Barcelos arrasa arbitragem do jogo com o FC Porto

Terminou com uma derrota (3-4) frente ao FC Porto, no Dragão Arena, o primeiro jogo do Óquei de Barcelos no campeonato nacional de hóquei em patins 2021/22, num encontro em que a formação minhota esteve a vencer por 2-0 ao intervalo. No final da partida, o clube criticou a atuação da equipa de arbitragem.





"Os protagonistas de qualquer jogo são, e assim devem continuar a ser, os jogadores. É não outros. Aos árbitros exige-se imparcialidade e retidão. Devem pugnar pela verdade desportiva. O que se passou hoje foi tudo menos isto. Foi vergonhoso!", escreveram, assumindo que a direção do clube vai estar "atenta e vigilante" a futuros casos."A direção do Óquei de Barcelos expressa o mais profundo repúdio pelos acontecimentos desta tarde, no jogo entre FC Porto e OCB, a contar para a primeira jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins.

"Foram exibidos cinco cartões azuis. Quatro deles para jogadores do OCB. A isto soma-se um número absolutamente desproporcional de faltas. Tudo somado, sete oportunidades de bola parada para o nosso adversário e largos minutos o OCB a jogar com menos um elemento.

"Quem viu o jogo - felizmente foi transmitido e está gravado - não viu, certamente, um encontro agressivo. Queria ver hóquei em patins, protagonizado, repete-se, pelos jogadores de ambas as equipas.

"O OCB é uma instituição com longa história no hóquei em patins e exige respeito!

"Se esta é a modalidade rainha. Se jogamos no campeonato mais competitivo do mundo, exige-se elevação e profissionalismo de todos os intervenientes.

"Apela-se a que a FPP esteja atenta e aja em conformidade.

"Mas este não foi o único caso do jogo. É igualmente lamentável o que aconteceu com adeptos do OCB, que, já com bilhete adquirido, foram impedidos de apoiar nas bancadas a sua equipa. Não foi dada qualquer explicação para o sucedido.

"Temos os melhores adeptos do mundo! Se esta era já uma evidência e uma certeza, o que se passou está tarde só o veio reforçar.

"O OCB vai prosseguir o seu caminho, com objetivos bem definidos e travados.

"Estamos a começar o Campeonato. Ainda se está a tempo para corrigir, esperando que aquilo que se passou não se repita. Mais uma vez, compete à FPP agir!

"Esta direção vai estar atenta e vigilante.

"Obrigada a todos os adeptos e simpatizantes do OCB. Contamos com todos vocês já no próximo sábado", pode ler-se.