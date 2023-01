Viana do Castelo acolhe a Final Eight da Liga dos Campeões

O Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, vai acolher a Final Eight da renovada Liga dos Campeões de hóquei em patins, de 4 a 7 de maio. O anúncio foi feito por Ricardo Rego, vereador do desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo.A fase de grupos da competição, anteriormente denominada Liga Europeia, começa a 26 de janeiro. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos garantem a presença, em maio, na habitual casa da Juv. Viana.Portugal está representado na Liga dos Campeões por seis equipas: Benfica, Sporting, FC Porto, Oliveirense, OC Barcelos e Valongo.É a quinta vez seguida que Portugal acolhe a fase final da prova, depois de Dragão Arena em 2018 (vitória do Barcelona), João Rocha em 2019 (Sporting), Luso em 2021 (Sporting) e Torres Novas no ano passado, com o triunfo a sorrir aos italianos do Trissino.