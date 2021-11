Vieirinha chamado à Seleção por prevenção

A Federação Portuguesa de Patinagem informou esta quinta-feira que Hélder Nunes está em processo de gestão de esforço e, nesse sentido, foi chamado Miguel Vieira (Vieirinha) aos trabalhos da Seleção Nacional que prepara o Europeu de Paredes (14-20 de novembro), por precaução.





A FPP esclareceu que Vieirinha estava no lote de convocados de Renato Garrido, fazendo parte dos três atletas que estavam de prevenção, e já está a treinar com a Seleção, no Luso, ficando até ao final deste microciclo de preparação.Quanto a Hélder Nunes, a FPP informou que retomará os trabalhos na próxima segunda-feira, já em Paredes.