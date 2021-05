Vilafranquense alcança apuramento histórico para o playoff de apuramento de campeão feminino

O Vilafranquense alcançou este domingo uma inédita qualificação para o playoff de apuramento do campeão. As ribatejanas venceram no terreno do Académico da Feira, por 4-1, e fizeram a festa no fim, findando a segunda prova da época no quarto posto, o último que dá acesso a discutir o título nacional. Contabilizaram 18 pontos em 14 partidas.





Os golos do jogo ficaram a cargo de Irina Melício Margarida António, Mariana Gomes e Rita Batista. Pela formação da casa marcou Joana Teixeira.Desta feita, a formação de Vila Franca de Xira vai discutir quem será o campeão com Benfica, Sporting e Sanjoanense. As encarnadas conquistam os sete últimos campeonatos disputados.