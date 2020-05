Vilafranquense apresenta reforços para atacar top-4 na 1ª Divisão feminina

A equipa feminina de hóquei em patins do Vilafranquense apresentou-se este domingo aos sócios e adeptos a pensar já na próxima temporada. Há a registar a presença de três reforços que passarão a estar às ordens do técnico Rui Marujo: a guarda-redes Sandra Coelho (ex-CACO), a defesa Constança António (ex-CACO) e a avançado Margarida António (ex-CACO).





Além disso, as ribatejanas que terminaram o último campeonato na oitava posição, com 27 pontos em 18 jornadas, anunciaram também as renovações das atletas Marta Rosa, Isa Ricardo, Mariana Gomes, Índia Ferro, Marta Marujo, Irína Melício, Margarida Alves e Beatriz Alves.Rui Marujo, técnico do Vilafranquense, projeta voos mais altos para a segunda temporada de aposta na modalidade no setor feminino. "Queremos ser ainda mais ambiciosos do que na época passada. Em 2019/20 queríamos acabar entre os seis primeiros lugares. Na próxima época, queremos ficar entre os quatro primeiros para irmos ao playoff de apuramento do campeão", frisou na apresentação nas redes sociais do clube de Vila Franca de Xira.Marta RosaSandra CoelhoConstança AntónioIsa RicardoMariana GomesÍndia FerroMarta MarujoIrína MelícioMargarida AlvesBeatriz AlvesMargarida AntónioRui MarujoNuno AgapitoIsabel Lavado