Vilafranquense apresentou plantel com um regresso

O Vilafranquense já apresentou o seu plantel de hóquei em patins, em seniores masculinos, que no próximo mês de setembro irá participar no playoff de acesso à segunda divisão.





O destaque vai para Alexandre Silva (ex-Alenquer e Benfica), um regresso ao clube que o viu nascer para a modalidade com apenas seis anos de idade. Passou depois por Sporting, Benfica, Sport Athletique Merignacais (França) e as últimas nove temporadas em Alenquer.Os ribatejanos dirigidos pelo técnico João Graça irão discutir com Maia, Boliqueime, Paredes, Marco, Lavra, Mealhada, Cucujães e Marítimo um torneio preliminar para tentar ascender ao segundo escalão do hóquei em patins nacional.Fábio GuerraDiogo CruzJoão RibeiroTiago Oliveira (capitão)Hugo MoraisDário LoureiroAlexandre Silva (ex-Alenquer e Benfica)Pedro MoraisLeandro GuerraJoão Pedro CarvalhoFábio BarqueiroDuarte GarçãoAlex AndradeJoão GraçaNélson Santana