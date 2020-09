Vilafranquense confirma subida à 2ª Divisão em 'final' com Marítimo; Paredes e HC Sintra também sobem

Mealhada, HC Sintra e Vilafranquense são as equipas que irão jogar em 2020/21 a segunda divisão do campeonato de hóquei em patins. Numa fase preliminar muito disputada na Zona Sul, só o Mealhada tinha a promoção já garantida à entrada para a 5ª e última jornada, que se disputou este sábado. A formação de Aveiro não deu hipóteses ao Sesimbra, vencendo por 6-2.





Em Campo de Ourique, o CACO foi batido em casa pelo HC Sintra, por 4-2, confirmando a ambicionada ascensão. Já em Vila Franca de Xira, num embate que se jogou sem público tal como todos os outros, o Vilafranquense confirmou o regresso à 2ª Divisão onze anos depois numa 'final' dramática. A formação ribatejana precisava apenas do empate diante do Marítimo para celebrar no fim. Os insulares dispuseram de um penálti já no último minuto, que desperdiçaram. A dois segundos do fim, Duarte Garção marcou o golo que precipitou a festa (1-0) no Pavilhão José Mário Cerejo.Na Zona Norte, Clube Académico da Feira, CD Póvoa e USC Paredes são as formações que vão disputar o segundo maior escalão do hóquei em patins a partir da próxima temporada. O Póvoa recebeu e venceu o Fânzares, por 4-3, confirmando a subida. Já o USC Paredes foi ao terreno do Clube Académico da Feira, já promovido, vencer por claros 3-0 e festejar a presença na 2ª Divisão de 2020/21.