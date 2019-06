Vilafranquense regressa no feminino para disputar 1ª Divisão

O Vilafranquense anunciou nas redes sociais que regressa ao hóquei sénior feminino e vai competir no campeonato nacional da primeira divisão já a partir da temporada 2019/20. A equipa de Vila Franca de Xira será orientada por Acácio Rodrigues e disputará os encontros no Pavilhão José Mário Cerejo.





Nas redes sociais, o emblema ribatejano revelou a constituição do plantel: Marta Rosa (ex-Alverca), Mariana Gomes (ex-Alverca), Ana Filipa Tiago (ex-Alverca), Índia Ferro, Joana Cruz (ex-Campo de Ourique), Marta Rosa (ex-Alverca), Margarida Alves (ex-Campo de Ourique), Beatriz Alves (ex-Campo de Ourique), Carina Branco (ex-Alverca), Beatriz Francisco (formação do Vilafranquense), Isa Ricardo (ex-Turquel), Beatriz Couto (formação do Vilafranquense), Irina Melicio (ex-Alverca), Rute Coelho (ex-Campo de Ourique) e Marta Marujo (ex-Alverca).Refira-se que a equipa masculina do Vilafranquense, clube com tradição no hóquei em patins e que formou, por exemplo, o antigo internacional português Pedro Alves, disputa atualmente a 3ª Divisão da modalidade.