Vítor Hugo: «Estamos a criar um grupo excelente»

A equipa de hóquei em patins da UD Oliveirense iniciou, esta segunda-feira, a quarta semana de trabalhos na pré-época. Para Vítor Hugo, um dos jogadores mais experientes do plantel, o balanço dos primeiros dias de treinos não podia ser mais positivo.





"Estamos a criar um grupo excelente, um ambiente muito bom com todos a remar para o mesmo lado e com a consciência de que temos de trabalhar forte para atingir aquilo que queremos. Sabemos que a época é longa e estamos cá para isso. Jogo após jogos, treino após treino. Na reta final das competições queremos estar a lutar pelo Campeonato, Liga Europeia e Taça de Portugal", vincou o jogador de 35 anos.Assumindo que as atividades extra-hóquei que a equipa realizou têm contribuído para a coesão do grupo, Vítor Hugo descreveu ainda de que forma é que a UD Oliveirense quer jogar: "Vamos jogar com um ritmo defensivo e ofensivo muito alto. É um estilo de jogo que vai permitir que todos os jogadores tenham oportunidades e isso agrada a todos. Vamos jogar um hóquei de ataque e muito agradável tal como queremos e quer a nossa equipa técnica".