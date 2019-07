Vítor Hugo regressa à Oliveirense: «Vou ser muito feliz»

Vítor Hugo está de regresso à Oliveirense. A confirmação foi dada pelo avançado nas redes sociais. "Um grande orgulho poder vestir de novo esta camisola. Vou com tudo! E de certeza que vou ser muito feliz", escreveu o jogador, de 34 anos.





Depois de duas épocas ao serviço do Sporting, Vítor Hugo está de regresso uma casa que bem conhece já que vestiu as cores do emblema de Oliveira de Azeméis na época 2011/2012. Seguiram-se cinco épocas no FC Porto até ingressar no Sporting em 2017, clube pelo qual venceu um campeonato (17/18) e uma Liga Europeia (18/19).Vítor Hugo é dos poucos jogadores que já passaram pelo três grandes já que representou ainda o Benfica entre 2006 a 2009.