Vitória difícil do Sporting em Paço de Arcos

O Sporting foi vencer este domingo ao terreno do Paço de Arcos, por 4-3, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato.Os leões, que na última ronda haviam perdido na Luz (1-5), tiveram de sofrer para registar o segundo triunfo na competição, numa partida em que estiveram a ganhar por 4-0 mas uma grande reação da equipa casa assustou e de que maneira o Sporting. No último lance da partida, Ângelo Girão defendeu um penálti de Ricardo Barreiros garantiu a vitória 4-3.Os golos da equipa de Alejandro Domínguez foram da autoria de Gonzalo Romero (2), Henrique Magalhães e Toni Pérez. Do lado do Paço de Arcos marcaram André Ferreira, Pedro Vaz e João Sardo.O Sporting está agora no 2.º lugar à condição, com seis pontos em três jogos.