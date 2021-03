Vitória expressiva do Sporting

O Sporting venceu este sábado a Juventude Viana por 9-3, em jogo da 22.ª jornada do campeonato nacional. Com este triunfo, os leões apanham à condição a Oliveirense no quarto posto, e ficam a oito pontos do líder FC Porto, que tem mais dois jogos do que os leões. Já a Juventude Viana segue no 8º lugar, com 22 pontos.

No Pavilhão João Rocha, os leões inauguraram o marcador logos nos segundos iniciais, com um remate antes do meio-campo de Ferran Font a surpreender a defensiva adversário. Numa partida parte muito movimentada, a Juventude Viana chegou ao empate pouco depois, por Francisco Silva, só que Telmo Pinto voltou a por os leões na frente por 2-1. Os visitantes chegaram novamente à igualdade por Diogo Cardoso, mas depois o Sporting fez mais três golos até ao intervalo, por Telmo Pinto, Gonçalo Nunes e Alvarinho, colocando a vantagem em 5-2 ao intervalo.

No segundo tempo, os leões não abrandaram e chegaram ao 6-2 por Alessandro Verona. A Juventude Viana reduziu depois por Remi Herman, só que a equipa de Paulo Freitas estava inspirada e rapidamente voltou a marcar, duas vezes por João Souto e outra por Matías Platero, completando o resultado final em 9-3. A formação leonina regressa assim às vitórias, depois do empate no Dragão Arena na jornada anterior.

O próximo jogo do Sporting disputa-se na quarta-feira, na visita ao terreno do Famalicense, em jogo em atraso da 17.ª jornada.



Paulo Freitas, treinador do Sporting: "Acabámos por construir um bom resultado, com momentos interessantes. Na parte inicial tivemos algumas dificuldades, devido à frescura física do adversário. Mas saímos deste jogo com boas sensações e com bons desempenhos individuais. A equipa tem trabalhado muito bem, parabéns a todos os jogadores, que têm tido uma entrega fantástica, tínhamos algum receio do que podia acontecer ao período pós-Covid. Muito satisfeito com o que eles têm produzido. Quanto ao calendário apertado que se avizinha, não vamos alterar em nada do que vimos falando até agora, que passa por focar sempre no próximo jogo, que é sempre o mais importante. Por isso o Famalicense é o mais importante".



André Azevedo, treinador da Juventude de Viana: "É sempre difícil defrontar um equipa com tantos jogadores de qualidade. Conseguimos entrar bem e equilibrámos no início. Mas com o decorrer do jogo fomos perdendo o lado físico... Temos de valorizar a vitória do Sporting e acima de tudo também os nossos atletas, que foram bravos a colmatar as várias ausências que tínhamos. Viemos para ser competitivos e o foco agora está no próximo jogo".