Xano Edo pisca o olho à Seleção e ao Europeu

Xano Edo, guarda-redes do Valongo, deverá ser um dos guarda-redes eleitos por Renato Garrido para o Campeonato da Europa que se vai realizar entre 17 e 22 de julho, na cidade espanhola de Sant Sadurní d'Anoia.Tal como adiantou o site 'HóqueiPT', Ângelo Girão, habitual titular da baliza da Seleção, vai prescindir da participação no Campeonato da Europa por motivos pessoais. Nesse sentido, a escolha deverá recair em Pedro Henriques, guardião do Benfica, e em Xano Edo, guarda-redes que esteve em destaque na Final 8 da Liga dos Campeões que decorreu em Viana do Castelo. O jovem de 21 anos assinou uma exibição memorável na vitória (3-2) frente ao Sporting, nos quartos-de-final da prova.Xano Edo, filho de Edo Bosch, fez a caminhada nas seleções sub-17, sub-19 e esteve na recente final perdida de Portugal na primeira edição do Campeonato da Europa de sub-23. Na ausência de Girão, Xano Edo deverá ter em julho a primeira oportunidade na seleção principal.Na próxima temporada, o filho do antigo guarda-redes do FC Porto segue para a Oliveirense, juntamente com o pai.