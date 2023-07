Xavi Barroso e a saída do FC Porto: «Quando chegas a uma idade…»

Xavi Barroso trocou o FC Porto pelo Barcelona, clube onde fez a formação. O defesa de 30 anos cumpriu três épocas ao serviço dos dragões, depois de duas temporadas na Oliveirense. No final do jogo diante da França (2-2), o espanhol esteve à conversa com"Vou ter saudades do FC Porto. Trataram-me muito bem e fui muito feliz, deixei lá muitos amigos. Agora é outro desafio e vou encará-lo com muita vontade no clube que me fez crescer como jogador. Vou ter saudades do clube e da cidade", disse Xavi Barroso, antes de justificar a ida para a Catalunha."Eu estava muito bem no Porto, mas quando chegas a uma idade… já tenho 30 anos. Foram cinco anos quase sozinho em Portugal. Foram fatores pessoais que me fizeram voltar e estou satisfeito com a decisão que tomei."Ao serviço dos dragões, Xavi Barroso ganhou Campeonato, Elite Cup, Taça de Portugal e uma Liga dos Campeões, a 4ª da sua carreira. Ruma ao Barcelona, com Hélder Nunes a fazer o caminho inverso para também voltar para perto da família.Sobre o jogo frente a Portugal (17h30), Barroso alerta para o perigo que é Gonçalo Alves, seu ex-colega de equipa e autor de quatro golos frente a Itália. "Não vi o jogo, mas não fico surpreendido. O Gonçalo marca muitos golos, para além de ter outras virtudes. Vamos ter de o defender muito bem para não sermos surpreendidos. Vamos fazer o nosso melhor."