Xavi Malián: «Fim de semana mais do que perfeito»

Xavi Malián foi a grande figura deste torneio. O guarda-redes do FC Porto exibiu-se a um nível altíssimo nos três jogos realizados pelos dragões e, por isso, foi eleito o melhor jogador do torneio, para além da presença no 5 ideal.

"Foi um fim de semana mais do que perfeito", começou por dizer o guarda-redes que cumpre a quarta época ao serviço dos dragões. "Tenho de agradecer à equipa que esteve muito bem, fizemos três jogos muitos bons e cumprimos o objetivo que passava pela conquista da Elite Cup. Quando os teus jogadores te ajudam, ficas com mais confiança", destacou.

A equipa de Ricardo Ares tem agora a possibilidade de conquistar dois títulos numa semana. No sábado, em Barcelos, pode juntar à Elite Cup a Supertaça, precisamente frente ao Benfica. "Isto é o Porto. Quando aqui cheguei disseram-me logo que temos de entrar em todos os campos para ganhar e é isso que vamos tentar fazer na Supertaça. Queremos dar mais uma alegria aos adeptos. Jogamos perto do Porto e espero que o pavilhão esteja cheio!", disse o espanhol Malián.

Goleador Gonçalo

Pelo segundo ano consecutivo, Gonçalo Alves marcou presença no 5 ideal. O avançado do FC Porto foi o melhor marcador do torneio (7 golos). "Estamos com uma excelente equipa e o nosso objetivo é vencer todas as competições em que entrámos", disse o goleador ao nosso jornal. "Demostrámos que fomos a melhor equipa. O Benfica dificultou-nos a vida, mas conseguimos contrariá-los", atirou.



Benfica queixa-se da arbitragem



O Benfica mostrou-se muito queixoso em relação à arbitragem. Em causa está um golo de penálti anulado na 1.ª parte a Nicolía, após entrada em cena do sistema de revisão de vídeo. O intervalo teve 20 minutos devido à demora dos encarnados que ponderaram não regressar à pista, algo que não se veio a verificar. Nuno Resende não comentou o tema na conferência de imprensa.