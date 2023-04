Zé Miranda brilha na goleada de Portugal frente à Itália

#U23WSEEuro

Não é por acaso que Zé Miranda está de regresso ao Benfica na próxima época,. O jogador emprestado pelos encarnados ao Murches foi o MVP da goleada de Portugal (7-0) frente à Itália ao marcar quatro golos, no segundo jogo da seleção lusa no Europeu de sub-23 que decorre em Paredes.Depois da goleada por 15-1 frente à Inglaterra no primeiro duelo, previa-se um jogo mais difícil frente à Itália, mas a seleção de Renato Garrido não deu qualquer hipótese. Zé Miranda abriu o marcador e bisou, de penálti. na 1ª parte.Após o intervalo, Portugal foi mais acertivo na finalização. Diogo Abreu fez o 3-0 e Lucas Honório, de livre direto, aumentou para 4-0. Zé Miranda fez a mão cheia de golos, numa bela jogada coletiva. Nos últimos dez minutos, Lucas Honório e Zé Miranda deram espetáculo da marca do livre direito e fecharam a goleada.Portugal defronta amanhã a Suíça e fecha a competição frente à Espanha, no sábado, naquele que será, à partida, o jogo que decide o primeiro Europeu de sub-23.