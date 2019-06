Ciclistas Rui Oliveira e João Matias quintos em Madison

Os ciclistas Rui Oliveira e João Matias ficaram este sábado no quinto lugar na prova de Madison dos II Jogos Europeus, a apenas um ponto do quarto, mas longe do pódio, em Minsk. A dupla lusa somou 24 pontos, a um da Bélgica, quarta, em prova que teve como pódio a Suíça, com 43, a Holanda, com 41 e a Áustria, com 37.Na perseguição individual, João Matias foi sétimo, com 4.23,606, a mais de cinco segundos da luta pelo bronze.Em omnium, Maria Martins também foi sétima, contabilizadas as quatro provas, somando os mesmos 91 pontos da sexta, bem longe da vencedora, a holandesa Carljin Kirsten, com 150, que bateu a russa Evgenia Augustinas, que somou 123, e a italiana Elisa Balsamo, que contabilizou 120.Portugal soma 15 medalhas nos Jogos Europeus de 2019, três delas de ouro, conquistadas pela seleção de futebol de praia, por Fu Yu, na competição de singulares femininos de ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros.A representação lusa amealhou ainda seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000 metros.Também conquistaram medalhas de bronze as três ginastas, na prova de equilíbrio, a judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, a karateca Patrícia Esparteiro, em kata, e a seleção masculina de ténis de mesa no torneio por equipas.