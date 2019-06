Portugal perde 3-0 com a Alemanha e discute bronze no ténis de mesa nos Jogos Europeus

Portugal vai disputar a medalha de bronze no torneio de ténis de mesa por equipas dos Jogos Europeus, em Minsk, depois de perder por 3-0 com a Alemanha, ficando impedida de revalidar o título conquistado há quatro anos em Baku.Depois de ter afastado as mais bem cotadas França e Grã-Bretanha, a equipa portuguesa, 12.ª do ranking mundial, foi impotente para travar a poderosa Alemanha, terceira, cuja superioridade é traduzida pelos números claros do seu êxito.No jogo de pares, João Monteiro e Tiago Apolónia perderam por 3-0 com Timo Boll e Patrick Franziska, com a experiência germânica a ditar a diferença nos momentos-chave, num triunfo por 12-10, 11-7 e 16-14, sendo que Portugal desperdiçou dois pontos para vencer o último parcial.Marcos Freitas, 34.º do ranking mundial, encontrou Dmitrij Ovtcharov, 12.º, que o venceu de forma concludente, por 3-0, com os parciais de 11-8, 11-2 e 11-6.Tiago Apolónia, 43.º, tentou contrariar a tendência, e ainda Esteves a vencer por 2-0, duplo 11-7, mas Patrick Franziska, 16.º do mundo, impôs-se depois com 11-8, 11-5 e 11-6, sendo que o luso chegou a liderar a negra por 6-5.Portugal vai discutir no sábado a medalha de bronze, às 15:00, horas de Lisboa, com o perdedor do encontro entre a Dinamarca e a Suécia.Caso conquiste o bronze, o ténis de mesa português melhora o seu desempenho de Baku'2015 depois de Fu Yu já se ter sagrado campeã de singulares em Minsk.Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.