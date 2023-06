Alan Cavalcanti: «Esta foi uma vitória com sabor melhor. Na inteligência das jogadoras»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador da equipa feminina de futebol de praia considerou esta quinta-feira que a "inteligência das jogadoras" foi a chave para o difícil triunfo 2-1 sobre a Polónia, que valeu o primeiro lugar do Grupo A nos Jogos Europeus.

"Treinador sofre, não consegue fazer muita coisa no campo, apenas orientar. Esta foi uma vitória com sabor melhor. Na inteligência das jogadoras. A Polónia é muito forte fisicamente, tivemos de gerir muito e jogar na inteligência", disse Alan Cavalcanti, à agência Lusa.

Depois de ambas as seleções terem vencido a República Checa por 5-1, ganhar era essencial para vencer a 'poule' e assim encontrar a Ucrânia em vez da Espanha.

"Vai ser mais uma luta. Vamos passo a passo. O objetivo é sair daqui com a medalha de ouro. Agora é descansar, pensar no jogo com a Ucrânia e amanhã (sexta-feira) dar mais um passo para a medalha de ouro", insistiu.

Portugal levou com três bolas no ferro e ainda viu a Polónia falhar um penálti, até que Melissa Gomes marcou, de livre, no último segundo.

"Sabia que não tinha muito tempo para rematar, tive de levantar a bola e ganhar alguma coisa. Foi o que fiz. Rematei com tudo", disse a atleta.

Melissa Gomes, autora dos dois golos lusos, assumiu que este foi um "jogo muito complicado até ao fim", enaltecendo a capacidade de sofrer e de lutar da equipa.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.