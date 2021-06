Alexandre Montez é terceiro em juniores nos Europeus de triatlo sprint

O atleta português Alexandre Montez foi este sábado terceiro classificado na competição de juniores dos Campeonatos da Europa de triatlo sprint e estafetas, que decorrem até domingo em Kitzbühel, na Áustria.

Montez terminou a competição em 33.32 minutos, atrás do alemão Henry Graf (33.16) e do britânico Daniel Dixon (33.22), e com apenas menos cinco segundos do que Alexandre Silva, o outro português presente na final A de juniores, que foi quinto (33.37).

Rodrigo Rodrigues, que não conseguiu na sexta-feira o apuramento para a principal final da categoria, competiu hoje na final B, que lhe deu um 55.º lugar global, cumprindo a prova em 35.48 minutos.

Em femininos, Portugal só tinha apurado atletas para a final B, com Matilde Silva Santos a ser 35.ª da geral (38.15 minutos), Maria Gonçalves 50.ª (39.57) e Beatriz Pinto 55.ª (41.12).

Ainda hoje, disputa-se a final de elite, na qual Portugal contará com Ricardo Batista, bem como, um pouco antes, as finais B, segmento em que terá vários atletas, em masculinos e femininos, que não conseguiram apurar-se para a final principal, nas meias-finais de sexta-feira.

Só os nove mais rápidos nos 500 metros de natação, 12 quilómetros de bicicleta e 3,1 quilómetros de corrida em cada uma das três meias-finais e os restantes três melhores tempos avançavam para a final.