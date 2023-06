Ana Cruz: «Mesmo com medalha assegurada, ainda não estou contente»

A portuguesa Ana Cruz disse esta quinta-feira que ainda não está "contente" por ter "assegurado a medalha" (pelo menos de bronze), no concurso de kata, disciplina de karaté, dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, porque ambiciona chegar à final.

"Estou feliz, mas ainda não acabou. Apesar de ter assegurado uma medalha, ainda não estou contente. Esta tarde vou sorrir e concretizar mais um sonho, que é também um objetivo", declarou à Lusa a karateca de 28 anos.

Cruz impôs-se no grupo A de kata, vencendo a polaca Anna Kowalska a abrir, somando 40.40 pontos contra os 37.90 da adversária, antes de conseguir triunfar sobre a checa Veronika Miskova por margem mínima, 41.90 contra 41.70, selando a passagem às meias-finais.

A atleta, que se estreia em Jogos Europeus, perdeu depois com a francesa Helvetia Taily (42.30 contra 41.20), mas avançou na mesma para as semifinais em Bielsko Biala, a cerca de 100 quilómetros de Cracóvia.

A analisar as provas da manhã, estas correram "bem, dentro das expectativas", mas lamentou a derrota a fechar, tendo ainda um embate com a vigente campeã da Europa da disciplina, a 'prodígio' espanhola de 17 anos que dá pelo nome de Paola García.

"A semifinal será contra uma jovem atleta espanhola que é a atual campeã da Europa. Acredito que a minha performance vai ser de valor e que consigo superá-la", declara a atleta do Grupo Musical e Desportivo de Manique de Baixo.

Cruz, 13.ª do ranking mundial, foi quinta classificada no Europeu da categoria e vive hoje novo momento de representação do país numa competição internacional, antes de participar também nos Jogos Mundiais de praia, em Bali em agosto, e no campeonato do Mundo de karaté, em Budapeste em outubro.

"Vou com tudo e não tenho nada a perder", resume.

As 'meias' estão marcadas para as 15h50 locais (14h50 em Lisboa), com o ouro em disputa às 17h40 (16h40 em Lisboa), em caso de apuramento.

Portugal está ainda representado no karaté por Tiago Duarte, de 20 anos, que vai competir sexta-feira em kumite -75 kg.

Esta poderá ser a primeira medalha portuguesa em Cracóvia'2023, porque antes há ainda três finais na canoagem, e pelo menos vai igualar a melhor prestação de sempre no karaté em Jogos Europeus, após o bronze de Patrícia Esparteiro em Minsk'2019.

O kata é uma disciplina do karaté em que não há confronto físico, mas antes uma exibição de técnicas que é graduada por sete juízes, anulando duas notas em cada prestação (a mais alta e a mais baixa).

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.