Armelim Rodrigues na rota da final de tiro com armas de caça nos Jogos Europeus

O português Armelim Rodrigues acabou esta quinta-feira o primeiro dia da qualificação no fosso olímpico de tiro com armas de caça no sexto lugar, na rota da final, com João Paulo Azevedo em 16.º.

Em Wroclaw, a 273 quilómetros de Cracóvia, Rodrigues só falhou um tiro, em 75, nas primeiras três rondas da manhã, com o sexto melhor registo, empatado com o segundo, num dia em que apenas o italiano Mauro de Filippis conseguiu todos.

O olímpico João Paulo Azevedo, por sua vez, teve um dia menos bom e somou 72, estando para já em 16.º, com a segunda parte da qualificação na sexta-feira.

Na prova feminina, Maria Inês Barros, terceira do ranking mundial, está em 18.º, com 68, para já longe do top 10 da prova, que atribui uma quota para Paris'2024 ao vencedor, em masculinos e femininos.

Portugal soma agora 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente quatro ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.