Atenções voltadas para Fernando Pimenta e para o K4 500 masculino

Fernando Pimenta e o K4 500 masculino da canoagem e a mesatenista Fu Yu concentram quarta-feira as principais esperanças de Portugal no reforço de medalhas nos II Jogos Europeus, até agora fixadas em nove em Minsk.

O canoísta Fernando Pimenta entrou direto na final de K1 1000, distancia na qual é campeão do Mundo, e vai ter a oportunidade de subir um degrau no conseguido em Baku'2015, quando foi prata nesta distância, bem como nos 5.000, cujo título mundial também detém.

David Varela, Emanuel Silva, João Ribeiro e Messias Baptista também tem capacidade para colocar a bandeira de Portugal no trio a hastear na prova de K4 500.

No ténis de mesa, Fu Yu, nova no ranking europeu, tem o dia decisivo, sabendo que se vencer a luxemburguesa Lian Ni Xia, 28.ª, terá a certeza de uma medalha: na outra meia-final, competem a polaca Xionxin Yang a alemã Ying Han, num quarteto nascido na China.

A seleção de futebol de praia defronta a Roménia, depois de perder por 3-1, após prolongamento, com a Suíça, e Joana Castelão está em 10.º no tiro a 25 metros, após a prova de precisão, perto de poder atingir as oito finalistas, se obtiver um bom desempenho na rapidez.

A seleção lusa soma nove medalhas nos II Jogos Europeus, com uma de ouro, por intermédio de Carlos Nascimento, nos 100 metros, e quatro de prata, pela equipa de judo na prova mista, pelo ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio) e pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai) e por Diogo Ganchinho nos trampolins.

Programa dos portugueses para quarta-feira (horas de Lisboa):

Atletismo

15:40-20:00 Meias-finais

Badminton

Singulares M e F

07:00-16:00 Fase de Grupos

Sónia Gonçalves e Bernardo Atilano.

Canoagem

Finais

08:10 K1 1000 Fernando Pimenta

08:20 K4 500 David Varela/Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista.

09:05 K4 500 Joana Vasconcelos/Teresa Portela/Francisca Laia/Francisca Carvalho.

Eliminatórias

12:00 K1 200 Francisca Laia.

12:20 K1 200 Hugo Rocha

12:35 C1 200 Hélder Silva

12:55 K2 200 Joana Vasconcelos/Teresa Portela

Semi-finais

14:00 K1 200 Francisca Laia (?)

14:10 K1 200 Hugo Rocha (?)

14:20 C1 200 Hélder Silva (?)

14:35 K2 200 Joana Vasconcelos/Teresa Portela (?)

Futebol de Praia

Fase de Grupos

12:00 Portugal-Roménia

Ténis de Mesa

Singulares M e F

08:00 Meias-finais

14:00-17:15 Final

Fu Yu - Lian Ni Xia (Luxemburgo).

Tiro

Pistola a 25 metros (F)

07:15-09:00 Qualificação

09:45-10:30 Final (?)

Joana Castelão