Atletismo português avança para as meias-finais

Portugal conseguiu esta terça-feira apurar-se para as meias-finais do atletismo nos Jogos Europeus, que estão a decorrer em Minsk, e regressa à pista para a disputa das meias-finais, na tarde de quarta-feira.Depois de ter sido a seleção mais pontuada no seu grupo dos quartos de final, entrou para a estafeta de perseguição ('The Hunt') com mais de três segundos de bonificação face à Hungria e acabou por vencer em 4.24,94 minutos, contra 4.29,08 dos magiares.Com três vitórias e dois segundos lugares, em oito encontros do novo formato - chamado 'DNA' -, Portugal somou 74 pontos, à frente da Hungria, que registou 63, e da Dinamarca, que atingiu os 54. Assim, e pelas novas regras, entrou para a estafeta com um avanço prévio de quase quatro segundos, ou seja, um segundo por cada três pontos.José Carlos Pinto (800 metros), Cátia Azevedo (600), Ricardo Santos (400) e Lorene Bazolo (200) asseguraram os percursos desta estafeta mista lusa.Em destaque individual esteve Evelise Veiga, com três vitórias nos confrontos diretos que teve de fazer no salto em comprimento, sendo que na final, contra uma adversária húngara, chegou aos 6,57 metros, o seu melhor registo do ano.Carlos Nascimento voltou a ser o melhor nos 100 metros, agora com 10,42 segundos, repetindo a posição dos 'quartos', mas com pior marca.A outra vitória lusa individual foi para Cláudia Ferreira, no lançamento do dardo, igualmente com três vitórias e um recorde pessoal logo no primeiro 'duelo', contra a concorrente dinamarquesa - 52,34 metros é o novo melhor registo da jovem lusa, de 20 anos apenas, a confirmar o apuramento para o Campeonato da Europa de sub-23.Também contribuíram com muitos pontos para Portugal Lorene Bazolo nos 100 metros (segunda, com 11,62) e Tiago Pereira (segundo no salto em altura e 2,12 metros num dos seus 'duelos').