Beatriz Martins a um lugar da final nos trampolins em Minsk

A ginasta Beatriz Martins ficou esta segunda-feira a um lugar da final dos trampolins dos segundos Jogos Europeus, enquanto Sílvia Saiote foi 16.ª entre 23 concorrentes em Minsk.A prova das medalhas é reservada às seis melhores. Beatriz foi nona, mas como cada país só pode qualificar uma atleta, uma bielorrussa e uma francesa que a precederam não entram nas contas.Beatriz, que fica como primeira reserva para a final de logo, concluiu as duas rotinas com 97.515 pontos, enquanto a marca que lhe garantia o êxito ficou fixada em 98.860.Sílvia Saiote fez 92.470 em qualificação dominada pela russa Yana Pavlova, com 104.9000.Portugal tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, duas pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.