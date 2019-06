Bernardo Atilano e Sónia Gonçalves perderam esta terça-feira na segunda jornada da prova de badminton dos II Jogos Europeus, cedendo ambos por 2-0, ante o polaco Michal Rolgaski e a britânica Chloe Birch, respetivamente.Bernardo Atilano, 141.º do ranking mundial, cedeu frente ao 130.º da classificação por 21-18 e 21-19, depois de na estreia ter sido batido por 2-0 pelo holandês Mark Caljouw, 35.º.Na quarta-feira, o português termina a fase de grupos com o moldavo Cristian Savin, 196.º, já sem poder ser apurado.Sónia Gonçalves, 156.ª do ranking mundial, foi derrotada pela 47.ª por 21-15 e 21-11, em 29.31 minutos.Terça-feira, no primeiro jogo, tinha batido a eslovena Lia Salehar, 238.ª da classificação, por 21-5 e 21-13, em 25 minutos.Sónia Gonçalves vai defrontar na quarta-feira a suíça Sabrina Jaquet, 56.ª, que venceu a eslovena por 2-0, e com quem a lusa vai discutir o segundo lugar e a qualificação, atrás da inglesa.