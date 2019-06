Bernardo Atilano estreia-se com derrota no badminton em Minsk

Bernardo Atilano estreou-se esta segunda-feira na prova de badminton dos segundos Jogos Europeus com uma derrota por 2-0 ante o holandês Mark Caljouw, em Minsk.O português, 141.º do ranking mundial, cedeu frente ao 35.º pelos parciais de 21-8 e 21-19, no arranque do grupo C.Na terça-feira o jovem luso vai encontrar o polaco Michal Rogalski, 130.º, e na quarta-feira o moldavo Cristian Savin, 196.º.Horas antes, Sónia Gonçalves, 156.ª da classificação internacional, iniciara a 'poule' H com triunfo por 2-0 sobre a eslovena Lia Salehar, 238.ª, com os parciais de 21-5 e 21-13.Sónia Gonçalves vai defrontar na terça-feira a britânica Chloe Birch, 47.ª da classificação, e na quarta-feira a suíça Sabrina Jaquet, 56.ª.Portugal tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, a prata das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.