Bronze de Francisca Laia em K1 200 é "motivação" para o K4 500

A canoísta Francisca Laia assumiu esta sexta-feira que a medalha de bronze na prova de K1 200 metros dos Jogos Europeus da Polónia constitui a "motivação" ideal para o K4 500, com o qual vai tentar o apuramento para Paris'2024.

"Sem dúvida que os bons resultados motivam muito. Essencialmente para o trabalho no K4, uma equipa bastante recente, mas muito unida. Tenho muita vontade e este é um dos meus grandes sonhos, o de apurar o K4 para os Jogos Olímpicos, algo que em 2015 nos fugiu por 18 milésimas de segundo", recordou.

Apesar da "alegria" pelo bronze, Laia insiste na sua prioridade olímpica num K4 500 com Joana Vasconcelos, Teresa Portela e Maria Rei, que na quarta-feira foi sétimo, "a um palmo do quinto lugar", traduzido em exatamente uma décima de segundo.

"O nível está altíssimo. Temos mesmo de dar o melhor de nós. Estou a adorar o trabalho de equipa, estamos no bom caminho. Fizemos duas provas consistentes, contudo, temos muito para melhorar. Temos superatletas como a Teresa e a Joana, e a Maria que é das pessoas mais determinadas que conheço na canoagem. Juntas conseguimos fazer uma grande, grande equipa. Que daqui a dois meses seja o nosso dia..." desejou.

Hoje, na água, a olímpica de 29 anos chegou à meta em 41,058 segundos, registo que lhe valeu o bronze a 952 milésimos de segundo do ouro da dinamarquesa Emma Jorgensen e a 52 milésimos da prata da sérvia Milica Novakovic (41,006).

"No fim não fazia ideia em que lugar tinha ficado, ontem arranquei melhor. É uma honra estar ao lado desta dinamarquesa, super-atleta. O K1 200 metros já não é olímpico, mas adoro esta competição, que se decide em milésimos de segundo", confessou.

Francisca Laia dedicou a medalha a "todos os portugueses" que a têm apoiado, assumindo que o pódio "tem um sabor muito especial por motivos muito pessoais".

Esta é uma das três medalhas de Portugal nestes Jogos Europeus Cracóvia'2023, além do ouro do seu colega de equipa Messias Baptista, em K1 200, e do bronze de Sara Cruz em kata, disciplina do karaté.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.