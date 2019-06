Carlos Nascimento queria ter recebido o ouro após a prova no estádio

Carlos Nascimento, que conquistou para Portugal a medalha de ouro na prova de 100 metros dos II Jogos Europeus, disse sentir-se "mesmo feliz" com o seu feito, que preferia ver valorizado logo no estádio."A medalha ninguém me tira, é um sentimento inexplicável poder subir a um pódio. Teria outro sabor ser logo após a prova, no estádio do atletismo, mas isso não impede a festa e que sinta que não consigo explicar. Sinto-me mesmo feliz", admitiu.Num formato novo, que até alguns atletas revelam ainda dificuldade em entender - e concordar -, Carlos Nascimento, que fez apenas uma corrida em Minsk, foi o mais rápido de entre os atletas das quatro séries de seis equipas que competiram ao longo do dia de domingo, ficando com o ouro, com o tempo de 10,35 segundos."Após esta medalha, as pessoas vieram falar muito comigo, dizer que estão muito felizes com o meu trabalho, orgulhosos. Consegui promover a imagem do atletismo que tem sido apagada ao longo destes anos. Teve um impacto social bastante grande", completou.