Diogo Abreu e Diogo Ganchinho queriam mais do que o quarto lugar em Minsk: «Sabe a pouco»

Os ginastas Diogo Abreu e Diogo Ganchinho lamentaram esta segunda-feira terem ficado a um lugar do pódio nos trampolins sincronizados dos segundos Jogos Europeus, em Minsk, mas gostaram do seu rendimento e confiam num bom desempenho na prova individual."Sentimo-nos muito bem, quando acabámos a série estávamos contentes. No geral, houve algumas pequenas falhas e a este nível isso pode valer muito. Acabámos a menos de uma décima dos franceses. Estamos contentes no geral, mas sabe a pouco", admitiu Diogo Abreu.Diogo Ganchinho já pensa na prova individual de terça-feira, na qual promete "lutar por um grande resultado para Portugal", numa prova de 24 atletas em que apenas seis vão à final, que só pode ter um representante por país."É sempre melhor quando estamos os dois e podemos disputar a final. Estamos com boas sensações, contudo, infelizmente, só um de nós o poderá fazer", completou.O jovem Diogo Abreu falou também na experiência que tem sido competir nos Jogos Europeus, elogiando os "grandes atletas, grandes talentos" que Portugal tem no desporto.Portugal, que em Baku2015 obteve 10 pódios, tem neste momento seis medalhas em Minsk: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.