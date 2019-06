Diogo Ganchinho: «Desistir é algo em que não acredito»

O ginasta Diogo Ganchinho assumiu esta terça-feira ter valido a pena a espera de quatro anos para a conquista da medalha de bronze nos Jogos Europeus , em declarações após a prova de Minsk."Tem o peso de quem esperou. Há quatro anos estive na final, mas, infelizmente, não consegui concretizar o meu exercício até ao fim. Não foi o meu momento. Tive a paciência de continuar a acreditar e trabalhar para chegar o momento. Acho que é esse o peso e vale a pena. Desistir é algo em que não acredito", disse.Diogo Ganchinho totalizou 58,660 pontos, atrás do bielorrusso Uladzislau Hancharou, com 60,045, e do russo Mikhail Melnik, com 59,435, que o destronou do segundo lugar obtido pelo luso na qualificação: na sincronizada, na terça-feira, tinha sido quarto com Diogo Abreu, muito próximo do bronze."Não foi vingança (pelo quarto lugar). A este nível toda a gente tem performances extraordinárias. Demos o nosso melhor e faltou um bocadinho. Hoje, pelos resultados, o Diogo Abreu poderia estar nesta final. Esta medalha é também para ele, porque foram sete centésimos de diferença. Foi uma medalha para nós os dois", sublinhou.Ganchinho deseja que este pódio "tenha um impacto que não seja passageiro", confiando que a ginástica vai voltar a brilhar em Tóquio'2020 e nos Jogos Europeus de 2023, além de conseguir cativar mais jovens a praticar a modalidade."Espero que comecem a praticar mais ginástica e a divertir-se com ela. Temos de desfrutar, não pode ser só a pressão destas competições", acrescentou.