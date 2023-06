Dupla portuguesa apurada para final de livre na natação artística

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa composta por Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves apurou-se esta quarta-feira para a final de dueto livre dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ao serem oitavas na qualificação desta prova de natação artística.

As duas lusas conseguiram um total de 183,3063 pontos, entre elementos (99,4063) e impressão artística (83,9000), o oitavo melhor registo entre 18 duetos participantes.

A qualificação foi dominada pelas austríacas Anna-Maria Alexandri e Eirini Marina Alexandri, com 265,1459 pontos, numa eliminatória que apurou 12 duplas para a próxima fase.

A final está agendada para sábado pelas 16h locais (15h em Lisboa), com Vieira e Gonçalves a procurarem novo resultado continental de relevo, depois do nono lugar no Europeu de Roma, em 2022.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 representam também o campeonato da Europa para as disciplinas de natação artística.

Este dueto compete ainda na prova de técnica, na quinta-feira, e Portugal volta hoje à competição com a qualificação da prova livre por equipas, que inclui 10 convocadas e várias atletas júnior, a preparar o Europeu do escalão etário no Funchal, Madeira, em agosto.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023, cuja cerimónia de abertura é hoje, decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.