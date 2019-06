Equipa de pares mistos de tiro com armas de caça é 10.º e falha final dos Jogos Europeus

João Paulo Azevedo e Ana Rita Rodrigues foram esta segunda-feira 10.º classificados em pares mistos no tiro com armas de caça nos segundos Jogos Europeus, falhando a final de Minsk reservada os quatro melhores.Em competição com 23 duplas, a lusa somou 128 pontos, ficando a sete do quarto posto, em fase vencida, com grande à vontade, pelos espanhóis Antonio Bailon e Fatima Galvez, com 143 pontos, mais cinco do que rivais italianos no segundo posto.João Paulo Azevedo e Ana Rita Rodrigues somaram séries de 45, 41 e 42 pontos.Domingo, nas provas individuais, João Paulo Azevedo tinha sido 27.º em 30 competidores, enquanto Ana Rita Rodrigues foi 25.ª e Maria Barros 26.ª, entre 29 participantes.Portugal, que em Baku2015 atingiu 10 pódios, tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, a prata das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.