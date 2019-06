Fernando Pimenta conquistou esta manhã a medalha de prata em K1 1000 metros nos segundos Jogos Eurropeus, em Minsk, igualando o resultado alcançado em Baku'2015.O canoísta de Ponte de Lima terminou a prova atrás do húngaro Balint Kopasz, depois de este o ultrapassar aos 750 metros, e à frente do bielorrusso Aleh Yurenia.Fernando Pimenta, campeão mundial da distância, passou aos 250 e 500 metros na liderança, e depois de ultrapassado por Kopasz ainda recuperou terreno, para terminar somente a 0.112 segundos da medalha de ouro.Com este pódio, a Missão portuguesa já igualou as medalhas conquistadas na primeira edição dos Jogos Europeus, com dez, a quatro dias do final da edição de Minsk.