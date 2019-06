Festa na receção aos medalhados

A Seleção Nacional de judo foi ontem recebida em grande euforia por familiares, amigos e alguns fãs no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na ressaca de uma participação positiva nos Jogos Europeus, que incluiu a medalha de bronze de Telma Monteiro na competição individual (-57 kg) e a prata na prova por equipas, onde a Telma se juntaram Rochele Nunes, Bárbara Timo, Jorge Fonseca, Jorge Fernandes e Anri Egutidze.

Telma, a atleta mais medalhada da história do judo português, mostrou-se orgulhosa por mais uma conquista. "Tenho de fazer parte desta equipa. Estou muito feliz e queremos mais", confessou, antes de garantir que nunca teve dúvidas de que seria capaz de voltar aos pódios. "Nunca duvidei. Todos os atletas têm momentos menos bons. Tudo pode acontecer em todas as provas e eu posso ganhar a qualquer atleta. Nunca duvidei de mim!", assegurou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio’2016, que foi recebida, tal como as suas colegas benfiquistas, por Fernando Tavares, vice-presidente das águias para as modalidades e responsável pelo Benfica Olímpico.

Bárbara Timo fez o balanço da sua semana e inspirou-se em Telma Monteiro. "Primeira participação num Europeu. No individual não me correu tão bem, mas depois nas equipas nós estivemos unidos e conseguimos lutar pela equipa, pela bandeira de Portugal. Foi um prazer e uma honra. Quando a Telma ganhou um combate de 13 minutos que nos colocou na final, disse-nos que só tinha aguentado porque lutou por nós..."

Rochele Nunes lamentou que não tenha vindo com uma medalha de outra cor. "É de prata mas o gosto é de ouro. Merecíamos esta conquista. Achámos que o ouro era possível e foi por pouco."

Anri Egutidze, judoca do Sporting, destacou o espírito de equipa. "O mais importante foi funcionarmos como um todo. Agora há que trabalhar por medalhas no Mundial e nos Jogos."