Francisca Laia e Messias Baptista nas finais de K1 200 nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa de canoagem garantiu esta quinta-feira mais duas finais nos Jogos Europeus da Polónia, os K1 200 metros de Messias Baptista e Francisca Laia, aumentando para cinco as regatas de medalhas que vai disputar em Cracóvia.

Messias Baptista, que na quarta-feira tinha assegurado a final de K2 500 metros, juntamente com João Ribeiro, foi segundo na sua eliminatória, que apurava os três primeiros, em 34,622 segundos, a 128 milésimas de segundo do sérvio Marko Dragosavljevic.

"A prova correu bem. Não sabia com o que contar. Foi a minha primeira vez em K1 200 metros a este nível. Foi melhor do que esperava. Senti-me rápido e explosivo. Na final dos 200 metros tudo pode acontecer. É fazer tudo direitinho e ver o que sai", disse, à Lusa, o canoísta.

Kevin Santos é o campeão da Europa em título, mas integra o K4 500 metros, com horário incompatível em Cracóvia, num evento invulgar, já que o lago pequeno impediu a realização das competições de 1.000 e 5.000 metros, obrigando assim todas as seleções a reajustes.

Francisca Laia, que também tinha sido bem-sucedida a liderar o K4 500 metros, com Joana Vasconcelos, Teresa Portela e Maria Rei, foi terceira na sua série, em 40,173, a 400 milésimas da dinamarquesa Emma Jorgensen, com três medalhas olímpicas, 92 centésimas de segundo mais rápida do que a húngara Anna Lucz, igualmente com pódios europeus e mundiais, e que foi segunda.

"O objetivo principal era o apuramento direto para poupar cansaço. O K1 200 já não é prova olímpica, mas é uma distância que gosto muito. O foco continua a ser o K4 500 e na final desta tarde", disse Francisca Laia.

O GNR Hélder Silva, em C1 200 metros, ficou em quinto, pelo que mais logo vai em busca de uma das três vagas em aberto na semifinal única, o mesmo sucedendo com a jovem Beatriz Fernandes, identicamente quinta na sua série.

Esta tarde Portugal tem as suas primeiras finais, todas provas olímpicas, as dos mencionados K2 500 masculino e K4 500 feminino, bem com a de C2 500 metros de Inês Penetra e Beatriz Fernandes.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.