Frederico Alvarenga e Lucas Jacob ainda sem 'meias' na canoagem slalom em Cracóvia'2023

Os canoístas Frederico Alvarenga e Lucas Jakob falharam esta quinta-feira a primeira fase de apuramento para as meias-finais da prova de slalom K1 dos Jogos Europeus Cracóvia'2023.

A dupla portuguesa precisava de alcançar um dos 30 melhores tempos entre os 64 participantes, mas Alvarenga foi 43.º, com 96,92 segundos, a cerca de seis do objetivo (30.º), e Lucas Jacob, com várias penalizações, 60.º, com 145,45.

A segunda manga, que será disputada ainda hoje, vai qualificar mais 10 canoístas para a semifinal que vai reunir um total de 40 canoístas, dos quais 10 avançam para a final.

O terceiro elemento da seleção de slalom, José Carvalho, nono no Rio'2016, vai entrar em competição apenas na sexta-feira, em C1.

Portugal conquistou na canoagem quatro medalhas nas regatas em linha dos Jogos Europeus, que são campeonato da Europa, casos do ouro em K1 200 metros por Messias Baptista e em K2 200 com Teresa Portela e Kevin Santos, da prata de Fernando Pimenta em K1 500 e do bronze de Francisca Laia em K1 200.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.