Frederico Alvarenga falha 'meias' do slalom por dois lugares nos Jogos Europeus

O canoísta Frederico Alvarenga ficou esta quinta-feira a dois lugares, a exatamente 62 centésimos de segundo, de se apurar para as meias-finais da prova de K1 de slalom nos Jogos Europeus.

Depois de ter falhado um dos 30 melhores tempos entre os 64 canoístas que lutavam por qualificar na 1.ª manga, Frederico Alvarenga tentou ser um dos 10 primeiros a garantir a vaga na segunda manga, contudo ficou em 12.º, com 93,76 segundos, depois de ter sido penalizado com dois segundos por um toque.

Lucas Jakob foi 21.º, com 101.58 segundos, ficando igualmente de fora.

"Nesta segunda manga entrei menos motivado. Pensei que a primeira me correu bem, mas fiquei aquém do objetivo. Agora fui mais relaxado e tive melhor prestação. O truque é ir com menos stress", desabafou, recordando ser esta a primeira época nos últimos quatro anos a competir fora do país a representar Portugal.

O canoísta de 25 anos, que trabalha no Luxemburgo enquanto está a tirar um segundo mestrado em Portugal, está agora focado no Campeonato do Mundo, em setembro, em Londres, onde vai decorrer o apuramento olímpico.

"Até lá, é continuar a trabalhar e nos treinos dar o nosso melhor. Até agora, temos feito um bom trabalho, para as condições que temos", considerou.

Lucas Jakob estava desolado no fim da prova, esperou, em choro continuado, uns minutos para falar com os jornalistas, mas não conseguiu.

O terceiro elemento da seleção de slalom, José Carvalho, nono no Rio'2016, vai entrar em competição apenas na sexta-feira, em C1.

Portugal conquistou na canoagem quatro medalhas nas regatas em linha dos Jogos Europeus, que são Campeonato da Europa, casos do ouro em K1 200 metros, por Messias Baptista, e em K2 200, com Teresa Portela e Kevin Santos, da prata de Fernando Pimenta, em K1 500, e do bronze de Francisca Laia, em K1 200.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.