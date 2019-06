Fu Yu vence alemã por 4-3 e está nas meias do ténis de mesa nos Jogos Europeus

A portuguesa Fu Yu qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais da competição de ténis de mesa dos segundos Jogos Europeus, em Minsk, ao vencer a alemã Solja Petrissa por 4-3.Fu Yu, nona do ranking europeu, começou bem ao ganhar os dois primeiros sets, por 11-8 e 12-10 e respondeu com 11-6 quando a germânica reduziu com 12-10.A perder por 3-1, Petrissa, 15.ª da classificação europeia, aplicou 11-8 e 11-7, obrigando à 'negra', que a portuguesa nascida na China venceu, por 13-11.O acesso à final vai ser disputado com a luxemburguesa Lian Ni Xia, 28.ª, na quarta-feira, às 08:00 (horas em Lisboa). Na outra meia-final, também disputado por participantes nascidas na Ásia, junta a polaca Xionxin Yang à alemã Ying Han.Fu Yu é a única lusa em competição no ténis de mesa, uma vez que Jieni Shao, Marcos Freitas e Tiago Apolónia já tinham sido afastados.Portugal vai ter ainda em competição da equipa masculina composta por Marcos Freitas, Tiago Apolónia João Monteiro, que não entrou no torneio de singulares, para a defesa do ouro conquistado em Baku2015, na altura com João Geraldo no lugar de Monteiro.Em Minsk 2019, Portugal, que em Baku 2015 obteve 10 pódios, tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.