Gonçalo Noites e o título em muaythai nos Jogos Europeus: «Cada vez mais perto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lutador português Gonçalo Noites apurou-se esta segunda-feira para a final de -71 kg em muaythai nos Jogos Europeus, ao bater o campeão do mundo de 2022, mas quer "deixar tudo no ringue" pelo ouro na terça-feira.

"É uma sensação incrível, tal como ontem [domingo, nos quartos de final] foi. Agora, assegurei a medalha de prata, ou a de ouro, claro. A prata já é o mínimo. Amanhã, vamos dar tudo, deixar tudo em cima do ringue, e tentar levar o ouro para Portugal", declarou o jovem da Iron Legs Academy, de 22 anos.

Na meia-final, frente ao polaco Jakub Rajewski, o luso de 22 anos levou a melhor por 30-27, em três 'rounds', e apurou-se para a final, depois de domingo ter já garantido um bronze ao chegar às 'meias'.

Para Noites, "a medalha de ouro está cada vez mais perto" e ter batido Rajewski, campeão do mundo daquela categoria de peso em 2022, é um indicador "incrível" do nível a que está a lutar.

Estar nos Jogos Europeus, que funcionam por apuramento, ao contrário de Mundiais e Europeus, garante que "só os melhores estão cá".

"Já estar na final é uma coisa que eu desejava muito e agora concretizei", rematou, após o combate.

Na final, agendada para terça-feira pelas 16h40 locais (15h40 em Lisboa), Noites vai defrontar o ucraniano Oleksandr Yefimenko pelo ouro, mas já sabe que terá assegurada, pelo menos, a prata.

Ainda hoje, Matilde Rodrigues compete em -57 kg para também alcançar a final, tendo de igual modo já garantido o bronze com a chegada às meias-finais.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois 'metais' já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.