IPDJ apoia Jogos Europeus com 650 mil euros

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) revelou esta segunda-feira, em vésperas do arranque dos Jogos Europeus em Cracóvia, na Polónia, que vai comparticipar esta Missão a cargo do Comité Olímpico de Portugal (COP) "num total de 650.000 euros"."A participação portuguesa nos Jogos Europeus é uma das cinco missões organizadas pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) em 2023, comparticipadas financeiramente pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) num total de 650.000 euros. A praticamente um ano dos Jogos Paris 2024, a participação portuguesa nos Jogos Europeus é relevante não apenas pela disputa de vagas nos Jogos Olímpicos, mas também pela oportunidade que constitui para os atletas de modalidades não olímpicas, mostrarem o seu talento em confronto com os melhores. Em qualquer um dos casos, uma palavra aos atletas, que ao mesmo tempo que perseguem os seus sonhos fazem sonhar os portugueses com os seus desempenhos desportivos".De notar que nas anteriores edições Portugal arrecadou 25 medalhas. Em Baku 2015, 10 medalhas (três de ouro, quatro de prata e três de bronze), enquanto em Minsk 2019 foram 15 (três de ouro, seis de prata e seis de bronze).O IPDJ saúda a comitiva portuguesa e manifesta os seus votos de sucesso desportivo", refere em comunicado presidente do IPDJ, Vítor Pataco.