Jieni Shao junta-se a Fu Yu na terceira ronda de ténis de mesa

A portuguesa Jieni Shao estreou-se hoje nos II Jogos Europeus com triunfo por 4-2 sobre a grega Aikaterini Toliu, apurando-se para a terceira ronda da prova de ténis de mesa, na qual já está a compatriota Fu Yu. Em Minsk, na Bielorrússia, Shao bateu a helénica pelos parciais de 11-6, 11-1, 13-15, 9-11, 11-3, 11-5 e vai encontrar na próxima ronda a checa Hana Matelova.Igualmente no domingo, Fu Yu entra em ação, batendo-se com a suíça Rachel Mortet. Já Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro também começam a competição de singulares, aguardando ainda a definição dos adversários. Marcos e Tiago defendem o ouro de equipas conquistado em 2015, em Baku, na altura com João Geraldo.Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram hoje para Portugal as primeiras medalhas nos II Jogos Europeus, uma de prata e outra de bronze em ginástica acrobática.Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.