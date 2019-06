Joana Castelão 22.ª no tiro de precisão a 25 metros dos Jogos Europeus

A atiradora portuguesa Joana Castelão concluiu esta quarta-feira a prova de tiro a 25 metros na 22.ª posição entre 35 competidoras nos segundos Jogos Europeus.Em Minsk, Joana Castelão tinha somado 291 pontos (98+96+97) na terça-feira na prova de precisão e esta quarta-feira fez 282 pontos (93+93+96) na de rapidez, sendo que o acumulado lhe deu o 22.º lugar.A portuguesa totalizou 573 pontos, quando a última das oito finalistas atingiu 583, mais 10, em fase ganha pela alemã Monika Karsch, com 589.Joana Castelão tinha falhado a final da prova de tiro a 10 metros, com o 18.º posto entre 30 competidoras, ficando em 23.º em equipa com João Costa.A seleção lusa soma 10 medalhas nos Jogos Europeus, com uma de ouro, Carlos Nascimento, nos 100 metros, e cinco de prata, alcançadas pela equipa de judo na prova mista, pelo ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000.Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins, sendo que Fu Yu já garantiu a 11.ª medalha, ao apurar-se para a final do ténis de mesa feminino.