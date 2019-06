Joana Castelão começa em 10.º qualificação de tiro a 25 metros nos Jogos Europeus

A atiradora portuguesa Joana Castelão foi esta terça-feira 10.ª classificada na prova de tiro de precisão a 25 metros e decide na quarta-feira, no tiro rápido, se entra nas oito finalistas dos II Jogos Europeus.Em Minsk, entre 35 participantes, Joana somou 291 pontos (98+96+97) tal como todas do sétimo ao 10.º lugar, em fase ganha pela espanhola Sonia Franquet, com 297.A atiradora portuguesa tinha falhado a final da prova de tiro a 10 metros, com o 18.º posto entre 30 competidoras, ficando em 23.º em equipa com João Costa.A seleção lusa soma nos presentes Jogos uma medalha de ouro, por intermédio de Carlos Nascimento, nos 100 metros, e agora quatro de prata, com o judo a juntar-se ao ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio) e às ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico.Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg) e pela estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai).