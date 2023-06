João Costa e Joana Castelão no 25.º lugar em equipas mistas de pistola em Cracóvia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os olímpicos portugueses João Costa e Joana Castelão terminaram esta sexta-feira no 25.º lugar a prova de equipas mistas de pistola a 10 metros dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, com o tiro instalado a 273 quilómetros, em Wroclaw.

Costa e Castelão foram 25.º entre 28 equipas inscritas, com 561 pontos, a 15 do quarto lugar que apurava para a disputa por medalhas.

Os italianos Paolo Monna e Sara Constantino dominaram a competição, vencendo a qualificação e depois a final pelo ouro, em que bateram os arménios Benik Khlghatyan e Elmira Karapetyan.

Na quinta-feira, João Costa, cinco vezes olímpico e totalista em Jogos Europeus, tinha sido quinto classificado na final de pistola de ar comprimido a 10 metros, com Joana Castelão no 30.º lugar da mesma distância.

Em Baku'2015, João Costa conseguiu a única medalha portuguesa no tiro em Jogos Europeus, com a prata na prova de 10 metros.

Castelão fecha a participação portuguesa no tiro ao competir na prova de pistola a 25 metros no domingo.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.