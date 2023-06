João Costa quinto classificado na prova de pistola a 10 metros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O atirador olímpico português João Costa foi esta quinta-feira quinto classificado na final de pistola de ar comprimido a 10 metros dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, depois de se qualificar para a decisão com o oitavo melhor registo.





Na prova que decidiu os dois que disputam o ouro, Costa acabou com 197,1 ao todo, após quatro de cinco séries, a última reservada aos quatro primeiros.

Para o ouro seguiram o alemão Robin Walter (252) e o turco Ismail Keles (248,2), e foi Keles a levar a melhor pelo primeiro lugar em Wroclaw, a 273 quilómetros de Cracóvia, centro desta edição dos Jogos Europeus.

João Costa, cinco vezes olímpico e totalista em Jogos Europeus, conseguiu estar entre os oito melhores que disputaram o 'ranking match', que serve para isolar os dois melhores para uma prova em busca do ouro, após se qualificar na manhã pela margem mínima (578 contra 577 de vários adversários empatados em nono).

Na mesma distância e arma, a também olímpica Joana Castelão foi 30.ª classificada na qualificação, com 562 pontos, a 13 do último lugar de apuramento para o 'ranking match', não conseguindo melhorar o 18.º posto de Minsk2019.

Antes, em Baku'2015, João Costa conseguiu a única medalha portuguesa no tiro em Jogos Europeus, com a prata na prova de 10 metros.

A dupla disputará a prova mista a 10 metros, na segunda-feira, 26 de junho, enquanto Castelão compete na prova de pistola a 25 metros no domingo.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.