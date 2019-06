João Costas/Joana Castelão falham final mista de pistola a 10 metros

Os atiradores João Costas e Joana Castelão falharam este sábado o apuramento para a final de equipas mistas de pistola a 10 metros, com o 23.º lugar entre 27 duplas em Minsk, Bielorrússia.Os portugueses somaram um total de 564 pontos, distantes dos búlgaros Samuil Donkov e Maria Grozdeva, os mais fortes, com 581.A marca para os oito finalistas foi fixada em 572 pontos.Domingo, João Costa e Joana Castelão disputam esta mesma prova, mas em individuais.João Costa foi medalha de prata nesta disciplina em Baku 2015, contribuindo para os 10 pódios lusos: em Minsk, o ouro individual vale um lugar em Tóquio 2020.Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.Nestes segundos Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.