João Paulo Correia: «Fernando Pimenta está na história do desporto em Portugal»

O canoísta Fernando Pimenta, que este sábado se sagrou vice-campeão europeu de K1 500 metros , é uma "referência e inspiração" para os portugueses, considerou o secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD), João Paulo Correia.

"O Fernando Pimenta está na história do desporto em Portugal como um dos mais medalhados de sempre em Jogos Olímpicos. É uma referência e inspiração. Dá sempre o seu melhor e luta por cada segundo da prova. Esteve quase a ganhar a regata devido ao seu espírito competitivo, ambição e vontade", elogiou o governante.

Pimenta, que largou na pista sete, terminou o seu desempenho em 1.37,358 minutos, atrás apenas do húngaro Adam Varga (1.36,212), com o sérvio Marko Dragosavljevic em terceiro, com 1.37,806.

"É um orgulho para Portugal ter Pimenta na história do nosso desporto e ter como grande exemplo do desporto internacional", acrescentou, sobre o atleta que já soma cinco pódios em Jogos Europeus, todos de prata.

O limiano, vice-campeão olímpico em Londres'2012 em K2 1.000 e bronze em Tóquio'2020 em K1 1.000, já tinha quatro medalhas de prata entre o K1 1.000 e K1 5.000 metros, uma de cada em Baku'2015 e Minsk'2019, estreando-se agora nos 500 metros, que não é uma das suas distâncias de eleição.

João Paulo Correia considera que a missão de Portugal nestes Jogos Europeus "está a correr de forma muito positiva", considerando que os lusos "ainda vão conquistar mais medalhas".

"Temos um conjunto vasto de atletas ao mais alto nível do desporto europeu e internacional, em diversas modalidades. É importante falar da diversidade das nossas conquistas e medalhas, pois corresponde à expectativa de um desporto português em crescimento a diversificar o seu crescimento e o desporto português vai dar no futuro muitas alegrias ao nosso povo", completou.

Portugal soma agora seis pódios nos Jogos Europeus, nomeadamente duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.