João Pinheiro fica-se pela fase de grupos de teqball nos Jogos Europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Pinheiro ficou-se esta quinta-feira pela fase de grupos da prova de teqball dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, repetindo o desempenho de Carla Couto na véspera.

Num grupo de apenas três futebolistas, em que passava o vencedor e eram repescados os dois melhores das várias 'poules', o português acabou por ter o pior registo entre estes, com 10 golos negativos.

O representante luso até começou bem, vencendo o eslovaco Marian Badar por 2-0, com os parciais de 12-11 e 12-6.

No entanto, o sorteio ditou que João Pinheiro ia encontrar o campeão do mundo, o romeno Apor Gyoergydeak, que está invicto há três anos, e que venceu por 12-4 e 12-3, no Grupo A.

Na quarta-feira, Carla Couto fez a estreia do teqball português na competição, ficando-se também pela fase de grupos após ganhar um jogo e perder dois.

Em Cracóvia, Portugal vai apresentar-se ainda em pares masculinos com João Pinheiro e Luís Santos, que fará mistos com Manuela Parente, que, por sua vez, forma equipa feminina com Carla Couto.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.