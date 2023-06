João Ribeiro e Messias Baptista querem pódio em K2 500 nos Jogos Europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista assumiram esta terça-feira a candidatura às medalhas na prova de K2 500 metros dos Jogos Europeus, numa confiança alicerçada nos seus habituais resultados internacionais.

"Na Taça do Mundo fomos medalhados numa regata muito competitiva. Nos últimos europeus e mundiais temos andado sempre no top 5, sempre muito perto das medalhas. Umas vezes tirámos, outras não. Claro que temos de assumir esse estatuto, mas sabendo que o K2 500 é uma prova muito aberta em que as medalhas serão decididas nos detalhes", disse à Lusa João Ribeiro.

Em 14 de maio, a dupla lusa conquistou o bronze na Taça do Mundo da Hungria, em Szeged, apenas batida por rivais da Hungria e da Austrália.

"Sabermos que somos candidatos, também aos olhos das pessoas, deixa-nos confiantes e motivados", acrescenta o atleta.

Messias Baptista recorda que esta equipa tem sido "constante em todas as competições" - em 2023 foram dois pódios em Taças do Mundo e quinto lugar nos Europeus e nos Mundiais - e o bronze deste ano na 'catedral' internacional da canoagem "é um bom indicador".

"Na água, eu e o João temos um bom conjunto, encontramos bem as sensações um do outro. Somos amigos e o mais importante é que somos honestos um com o outro", revelou.

João Ribeiro também destaca a "confiança, sinceridade e cumplicidade muito grandes" que os unem "no treino e na vida", factos que fazem com que "o barco ande".

Apesar do entusiasmo no K2 500 metros, ambos recordam que o "grande objetivo da época" é o K4 500, com o qual vão procurar o apuramento olímpico para Paris'2024, o que acontecerá nos mundiais de agosto em Duisburgo, Alemanha.

"Esse é o nosso principal foco, é o que temos treinado durante a época. Só não é o único, porque o K2 500 tem sido um objetivo secundário, sem nunca descurar o primeiro", esclareceu João.

Messias Baptista tem pena de não integrar o K4 500 nestes Jogos Europeus devido a incompatibilidade de horários com o K2 500: o evento, privado dos 1.000 e 5.000, pelo facto do lago da prova não ser suficientemente, obrigou todas as seleções a reajustes nas suas equipas.

Assim, Emanuel Silva, Fernando Pimenta, Kevin Santos e David Varela vão formar a equipa em prova a partir de quarta-feira.

Os Jogos Europeus constituem, ao mesmo tempo, o campeonato da Europa para a canoagem.